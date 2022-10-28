В Новозыбкове с 27 октбяря открыли стадион "Труд" после ремонта

Фото: Новозыбковский городской округ.

В брянском Новозыбкове 27 октября открыли стадион труд после долгого ремонта. Первый подрядчик оказался недобросовестным, он должен был сдать объект еще в прошлом году. Контракт с ним расторгли.

В мае 2022 года заключили новый договор. Сроки по нему закончились еще 31 июля. Через три месяца спортивный стадион все-таки открыли. Он работает с 7.00 до 22.00. Войти и позаниматься на стадионе может свободно любой желающий.

С 30 октября на нем возобновляются соревнования, сообщил депутат Александр Щипакин.

Расписание соревнований на стадионе "Труд":

- 30.10.2022 в 14.00 - матч финальной стадии Первенства Брянской области по футболу среди любительских футбольных команд мужчин 3 Дивизиона между ФК «Новозыбков» и ФК «Партизан-дубль» (город Брянск)

- 06.11.2022 в 14.00 - матч финальной стадии Первенства Брянской области по футболу среди любительских футбольных команд мужчин 3 Дивизиона между ФК «Новозыбков» и ФК «Десна» (Выгоничский район)

- 30.10.2022 в 11.00 - матч Первенства Брянской области по футболу среди юношей между командами ДЮСШ «Новозыбков» (2008 г.р.) и ДЮСШ им. В.И. Шкурного (город Клинцы);

- 31.10.2022 в 11.00 - матч Первенства Брянской области по футболу среди юношей между командами ДЮСШ «Новозыбков» (2007 г.р.) и ДЮСШ «Луч» (город Клинцы);

- 31.10.2022 в 14.00 - матч Первенства Брянской области по футболу среди юношей между командами ДЮСШ «Новозыбков» (2009 г.р.) и ДЮСШ «Стародуб» (город Стародуб);

- 03.11.2022 в 12.00 - матч Первенства Брянской области по футболу среди юношей между командами ДЮСШ «Новозыбков» (2009 г.р.) и ДЮСШ им. В.И. Шкурного (город Клинцы);

- 06.11.2022 в 12.00 - матч Первенства Брянской области по футболу среди юношей между командами ДЮСШ «Новозыбков» (2009 г.р.) и ДЮСШ «Луч» (город Клинцы).

- 02.11.2022 в 12.00 - Открытое Первенство Новозыбковского городского округа по легкоатлетическому двоеборью.