Брянский губернатор заявил о завершении частичной мобилизации в регионе

Брянский губернатор Александр Богомаз в пятницу, 28 октября, заявил о завершении частичной мобилизации в регионе.

- По данным Брянского областного военного комиссариата, задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, Министерством обороны Российской Федерации по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, - написал глава региона в социальных сетях.

Александр Богомаз отметил, что частичную мобилизацию завершили раньше установленного срока и в соответствии с законодательством. Большой вклад внесли жители приграничных районов области, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите.

- Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины! - пишет Александр Богомаз.