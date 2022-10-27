Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска опрокинулась машина скорой помощи. ДТП произошло 27 октября около восьми часов вечера на улице 3-го Интернационала. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля скорой помощи ехал по улице 3-го Интернационала (со стороны улицы Ульянова в сторону улицы 22-го Съезда) по разделительной полосе, разделяющей транспортные потоки, на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками. Он врезался в «Рено Флюенс», двигавшийся на разрешающий сигнал светофора по улице Куйбышева (со стороны улицы Литейной в сторону улицы Ульянова). За рулем иномарки был 40-летний мужчина.

После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся.

- На данный момент пострадавших людей нет, - говорят в Госавтоинспекции. - Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводят проверку. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.