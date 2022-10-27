О расширении полномочий Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в сфере племенного животноводства

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.10.2022 №702 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России» ФГБУ «ВНИИЗЖ» определено на новый пятилетий срок как организация, осуществляющая деятельность в области племенного животноводства в качестве лаборатории селекционного контроля качества молока. Кроме этого, на основании указанного приказа переоформлено свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре Минсельхоза России в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы в связи с проведенными реорганизационными мероприятиями. Данные полномочия реализуются на базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Это дает право Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» оказывать услуги племенным организациям по проведению исследований молока по показателям качества с целью определения племенной ценности животных. Контроль молока позволяет оценить уровень продуктивности животного и племенных качеств породы.

Иммуногенетическая экспертиза основана на определении групп крови у родителей и потомков с последующим анализом их соответствия (достоверности происхождения). Выявление у потомков групп крови, отсутствующих у отца и матери, является основанием для исключения из родословной одного (чаще отца) или обоих родителей.

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2011 N 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» устанавливает обязательные требования к племенным организациям по разведению крупного рогатого скота (племзаводам, племрепродукторам, генофондным хозяйствам) в части необходимости проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения всего поголовья коров быкопроизводящей группы и ремонтного молодняка на племенную продажу, а также ежемесячного контроля качества сырого молока, полученного от дойного поголовья.