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Общество27 октября 2022 13:33

В Брянске на Кургане Бессмертия работает выставка «Парад Победы»

Экспозицию можно будет посетить до 2 декабря
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на Кургане Бессмертия работает выставка под открытым небом «Парад Победы». Экспозицию можно будет посетить до 2 декабря. Вход свободный, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На экспозиции представили изображения уникальных материалов из фондов Исторического музея, рассказывающие о Параде Победы 24 июня 1945 года. Центральное место выставки занимают материалы о Генералиссимусе Советского Союза И. В. Сталине, маршалах Г. К. Жукове, К. К. Рокоссовском.

Также посетители смогут увидеть документы непосредственных свидетелей и участников знаменитого парада: их фотографии, оружие, вещи.Также можно будет узнать интересные факты о заключительных днях войны, о подготовке к великому Параду Победы.

Возрастное ограничение - 6+

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.