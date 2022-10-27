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ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки». Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заемщиков с детьми продлена до середины 2024 года. Одновременно банк распространил условия «семейной ипотеки» на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. «Семейная ипотека» – один из наиболее востребованных инструментов среди наших заемщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить «семейную ипотеку» и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость с комфортной финансовой нагрузкой», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно с расширением списка потенциальных заемщиков ВТБ пересмотрел перечень объектов, доступных к покупке на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на приобретение готового жилого дома, но и квартир и таунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За 9 месяцев 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Чаще всего в январе-сентябре заемщики оформляли ипотеку Московском регионе (90 млрд), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,8 млрд рублей), в Краснодарском крае (35,6 млрд), в Республике Татарстан (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

Подать заявку на жилищный кредит клиенты могут на сайте ВТБ, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.