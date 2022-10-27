В Брянске под колесами легковушки погибла 49-летняя женщина. ДТП произошло 26 октября около 22.16 на улице Бежицкой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-лентий водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Городищенской. Он сбил переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля 49-летнюю женщину. От удара ее отбросило на полосу встречного движения, где она угодила под колеса автомобиля «Лада Ларгус», за рулем которого был 38-летний мужчина. Женщина скончалась на месте.

- При проверке по СПО «Паутина в отношении водителя автомобиля Toyota Camry составлено 26 административных материалов за неприменение ремней безопасности, - говорят в УГИБДД.