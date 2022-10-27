В Брянске в ДТП с двумя легковушками погибла 63-летняя женщина

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянске в ДТП с двумя легковушками погибла 63-летняя женщина. Автоавария случилась 26 октября на проспекте Ленина около 11.35. Об этом сообщаю в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выезжал со второстепенной дороги, поворачивая налево в сторону Площади Партизан. Он не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего мужчины. Произошло столкновение. «Фольксваген Поло» отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобили «Ниссан» и «Газель».

- В ДТП 63-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло» скончалась на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – 58-летнюю пассажирку этого же автомобиля отправили в больницу с множественными переломами костей лицевого скелета.