В Брянске появится три новых мемориальных доски в честь героев

В Брянске появятся три мемориальные доски в честь героев, погибших при исполнении воинского долга во время проведения спецоперации. Имя Дмитрия Потеха увековечат на фасаде Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского, который он оканчивал. На школе №40 установят доску в честь Андрея Афоина. Оба военнослужащих удостоены орденом Мужества посмертно.

Еще одна памятная табличка появится на школе №51. Ее заканчивал Николай Филиппов. Он посмертно награжден медалью «За отличие в охране государственной границы».

Решение об установке мемориальных досок приняли на очередном заседании горсовета 26 октября.