В Брянске 29 октября ограничат движение на время футбольного матча

В Брянске 29 октября ограничат движение и парковку у стадиона "Динамо" на время футбольного матча. Нельзя будет проехать по переулку Трудовому от улицы Советской до улицы Горького и по улице Ромашина от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

- Исключение будет сделано для транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - говорят в мэрии.

Проезд закроют с восьми часов утра до конца матча.

Такое же ограничение будет действовать у стадиона 9 ноября.