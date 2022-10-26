В Брянске улицу Пушкина не приняли после ремонта

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске улица Пушкина в Володарском районе не прошла приемку. Ее ремонтируют второй год подряд. Дальше переносить сроки сдачи никто не будет, уверяют чиновники.

На улице Пушкина ремонтировали 2,1 километра дороги от от улицы Никитина до улицы Академика Королева. На половине участка построили ливневую канализацию. При этом сохранили 150 деревьев, растущих вдоль дороги. Укладку верхнего слоя асфальта перенесли на 2022 год, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В целом по улице построили новую линию светодиодного освещения, обновили тротуары, установили светофорные объекты, - говорят в мэрии. - Выполнены заездные карманы для общественного транспорта. Однако работы подрядчик завершает со значительным нарушением сроков муниципального контракта.

Другие замечания стндартные: завышенные съезды для инвалидов, стриотельный мусор на обочинах, неправильно установленные дорожные знаки.

Тот же подрядчик и те же проблемы и на других улицах - улице Димитрова и переулке Герцена. Дороги также не приняли в эксплуатацию.