АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1. Токарь з/плата до 84000 руб.
2. Сверловщик з/плата до 67000 руб.
3. Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата от 30000 руб.
4. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е
5. Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб.
6. Кузнец на молотах и прессах з/плата до 44000 руб.
7. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.
8. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб.
9. Слесарь-ремонтник з/плата от 34000 руб. до 45000 руб.
10. Кровельщик з/плата 30000 руб.
11. Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.
12. Инспектор по режиму з/плата от 22000 руб. Требование: техническое образование, уверенный пользователь ПК
13. Инженер-электроник з/плата 30000 руб.
14. Инженер-технолог (на производственный участок) з/плата от 24000 руб.
15. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.
16. Инженер-конструктор по приводам з/плата от 30000 руб.
17. Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.
18. Мастер-механик з/плата от 28000 руб. до 55000 руб.
19. Мастер производственного участка з/плата от 30000 руб. Требование: опыт работы в сварочном производстве
20. Кладовщик з/плата 18000 руб.
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования з/плата от 33000 руб. 22. Диспетчер в производственно-диспетчерский отдел з/плата от 25000 руб.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-30 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.
Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».