АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 84000 руб.

2. Сверловщик з/плата до 67000 руб.

3. Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата от 30000 руб.

4. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

5. Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб.

6. Кузнец на молотах и прессах з/плата до 44000 руб.

7. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

8. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб.

9. Слесарь-ремонтник з/плата от 34000 руб. до 45000 руб.

10. Кровельщик з/плата 30000 руб.

11. Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

12. Инспектор по режиму з/плата от 22000 руб. Требование: техническое образование, уверенный пользователь ПК

13. Инженер-электроник з/плата 30000 руб.

14. Инженер-технолог (на производственный участок) з/плата от 24000 руб.

15. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.

16. Инженер-конструктор по приводам з/плата от 30000 руб.

17. Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

18. Мастер-механик з/плата от 28000 руб. до 55000 руб.

19. Мастер производственного участка з/плата от 30000 руб. Требование: опыт работы в сварочном производстве

20. Кладовщик з/плата 18000 руб.

21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования з/плата от 33000 руб. 22. Диспетчер в производственно-диспетчерский отдел з/плата от 25000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-30 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.