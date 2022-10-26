В Брянске по улице Витебской строят дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Бежицком районе Брянска по улице Витебской строят дом для переселенцев из аварийного жилья. Пятиэтажный кирпичный дом рассчитан на 138 квартир. Сюда поселят семьи из больше чем 20 домов, признанных аварийными. В доме будет 98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Новое жилье возводят по муниципальной программе Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска». По условиям контракта, строительство должны завершить в декабре 2023 года. После его сдачи в областном центре останется расселить 362 квартиры в домах, признанных аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

- В Брянске действует муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», рассчитанная на 2019–2023 годы, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - Изначально она планировалась до 31 августа 2025 года, однако губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение сократить этот срок, чтобы люди как можно скорее получали новое благоустроенное жилье. В общей сложности по этой программе в Брянске расселят 683 аварийных квартиры в 47 домах. Расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, будет происходить в рамках новой программы.