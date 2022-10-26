Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске работу ярмарок выходного дня продлили до 26 ноября. Такое решение Брянская городская администрация приняла по просьбам товаропроизводителей и из-за востребованности плодоовощной продукции жителями областного центра. Об этом сообщают в мэрии города.

До этого времени ярмарки будут работать по прежним адресам по субботам с 8:00 до 15:00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм.

Бежицкий район:

— улица Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

Володарский район:

— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

Советский район:

— улица Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка;

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

А на прошедших ярмарках выходного дня в субботу, 22 октября, наибольшим спросом у горожан пользовался картофель. Второго хлеба раскупили 36, 5 тонны. На втором месте –капуста. Ее купили 11,9 тонн. На третьем – яблоки. Их распродали 4,4 тонны.

Кроме того, покупатели приобрели 2,3 тонны свеклы; 2,1 тонну моркови; 1,8 тонны лука; 1,21 тонну томатов и в общей сложности 1,51 тонну груш, ягод, огурцов и перца. Также посетителям предложили 144 наименования саженцев плодово-ягодных культур, которых реализовали на 44 тысячи рублей.