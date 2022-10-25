Фото: официальный сайт УФСБ России по Брянской области.

Генерал-майора Сергея Воронина назначили начальником УФСБ России по Брянской области. Соответствующий указ 12 октября 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Сергей Васильевич родился в 1970 году в Ставропольском крае. В 1993 году окончил Карачаево-Черкесский технический институт. В органах безопасности трудится с 1995 года. Служил на различных должностях оперативного и руководящего состава в Республиках Дагестан, Карачаево-Черкессия, Крым. До октября 2022 года – начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике.

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности награжден государственными и ведомственными наградами. Сергей Васильевич женат. Он – многодетный отец.