В Брянской области ввели режим ЧС

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации в 22 районах. Соответствующий указ 21 октября этого года подписал губернатор Александр Богомаз. Это связано с переувлажнением почвы из-за длительных дождей.

Зоной ЧС определили территории Брасовского, Брянского, Выгоничского, Дубровского, Жирятинского, Жуковского, Карачевского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Почепского, Рогнединского, Севского, Суземского, Трубчевского, Унечского районов, а также Новозыбковского и Стародубского округов. В области работает оперативный штаб по решению вопросов, связанных с ЧС в агропромышленном комплексе.

Оценку размера ущерба агропромышленному сектору должны провести до 1 ноября. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.