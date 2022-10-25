Украденное злоумышленник хранил у себя дома в Подмосковье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Брянские полицейские поймали серийного кофейного вора. Личность злоумышленника установили в считанные дни. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Москвы. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

О краже товаров в полицию сообщили в полицию сотрудники супермаркета в Погарском районе. После просмотра камер видеонаблюдения установили, что один из покупателей воспользовался моментом, пока продавцы отвлеклись, и пронес мимо кассы семь упаковок с зерновым кофе. Стоимость похищенного составила 3800 рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный также причастен к краже нескольких упаковок кофе из трех магазинов в Клинцах. Ущерб составил 9750 рублей.

Украденное злоумышленник хранил у себя дома в Подмосковье. По его словам, кофе он планировал использовать в личных целях.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в полиции. - Ему грозит до двух лет лишения свободы.