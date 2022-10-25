Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 57-летнюю Надежду Шевцову. Женщина пропала в деревне Никольская слобода Жуковского района. В понедельник, 24 октября, она ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Предположительно, что женщина была одета в черную куртку, темные штаны, резиновые сапоги, платок или черную шапку.

Всех, кто что-то знает о ее местонахождении, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 - (800)-700-54-52 или 112. Она может находиться и в вашем районе.