Под Брянском путепровод на объездной дороге обещают отремонтировать в декабре

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

Под Брянском продолжают ремонтировать путепровод на объездной дороге у поселка Ивановка. Подрядчик обещал закончить работы раньше положенного срока - в середине октября. Но не справился.

Контракт на работы действует до середины декабря. В управлении автомобильных дорог Брянской области надеются, что его выполнят в срок.

Подрядчик на объекте - "Дубровский водоканал", который просрочил не один ремонт дорог в Брянске.

- Обе полосы путепровода будут отремонтированы по очереди, - говорят в управлении. - Сейчас на путепроводе установлен светофор для того, чтобы ремонтные работы были проведены по полосам.

В начале лета мост обещали отремонтировать в рамках капитального ремонта дороги. Объездную привели в порядок, а на путепроводе уложили асфальт только на одной полосе и бросили. Осенью сообщили, что это был текущий ремонт. А дальше последует капитальный.

Пока водителей просят объезжать проблемный участок, чтобы не терять время в пробках.