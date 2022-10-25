Бригада опытных строителей качественно и профессионально выполнит все виды строительных работ!

Качество, которого вы желаете! Надежность, на которую вы можете рассчитывать.

Строительные и отделочные(внутренние) работы в нужный срок со свои материалом и материалом заказчика!

*СТРОИМ:дома,бани,дачи,крыши,беседки,заборы,туалеты,сараи,полы,потолки,заливаем фундамент

*Подъем домов ,дач, бань до 100 тонн.

Пенсионерам-приятные скидки!

Звоните: 8-920-863-44-25

*Услуги печника: в частных домах и банях ремонт любой сложности печей, каминов, мангалов. Скидка от 10%.

Звоните: 8-960-559-05-93

Мобильность, ответственность, качество работ, доступные цены!

Ваши идеи, наше воплощение!