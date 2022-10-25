В Брянске начался капитальный ремонт улицы Куйбышева

Фото: МКУ ЖКХ г. Брянска.

В Брянске стартовал капитальный ремонт улицы Куйбышева - одной из центральных и самых красивых в Бежицком районе. Контракт на работы выиграла фирма ООО "Дострой 32", сообщают в МКУ ЖКХ Брянска. Ремонтировать будут участок от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова.

Основные работы запланировали на следующий год. В 2022 году на улице заменят освещение.

- Проект капитального ремонта разработан с учетом сохранения историко-архитектурного облика объекта, - говорят в МКУ ЖКХ.

Напомним, горожане призывают сохранить озеленение улицы, чугунное пешеходное ограждение. Даже предлагают и вовсе сделать улицу пешеходной.