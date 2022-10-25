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Происшествия25 октября 2022 5:40

Брянский губернатор сообщил о подрыве железной дороги у Новозыбкова

Вечером 24 октября сработало неизвестное взрывное устройство
Марина АНТОНОВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги на перегоне между Новозыбковым и Злынкой. Вечером в понедельник, 24 октября, на путях сработало неизвестное взрывное устройство.

- Пострадавших нет, - написал глава региона. - На месте работают экстренные и оперативные службы.

Звук взрыва перепугал жителей города и окрестностей. Официальная информация появилась в тот же вечер.

К утру вторника, 25 октября, на участке восстановили движение поездов. Составы едут по графику.