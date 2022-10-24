В Брянске заведующую аптекой будут судить за взятку в 3,2 млн рублей

В Брянске заведующую аптеки Брянской городской больницы №1 будут судить за получение взятки 3,2 миллиона рублей. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы заведующая лично, а в 2018-2021 годах по договоренности с главным варчом больницы Константином Воронцовым, получила от двух предпринимателей 3,2 миллиона рублей. За вознаграждение договоры на поставку медицинских товаров заключали с ними.

Уголовные дела на индивидуальных предпринимателей, которые давали взятку, сейчас рассатривают в суде. А дело главврача находится на завершающей стадии предварительного следствия.