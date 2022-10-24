Севского автоиснпектора поймали за взятки и мошенничество

Фото: СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области сотрудника полиции обвиняюти в мелком взяточничестве и мошенничестве. Старшему инспектору ОГИБДД МО МВД России «Севский» предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, он обманул пятерых нарушителей, которые хотели вернуть водительские права или избежать наказания за административные нарушения. Днем 27 апреля полицейский получил в Севске от местной жительницы часть взятки - 10 тысяч рублей. Он обещал прекратить административное дело, хотя признаки нарушения в нем отсутствовали.

1 июня автоинспектор получил 80 тысяч рублей и обещал местному жителю вернуть водительские права, которых его лишил суд. Еще двое лишенныз прав заплатили ему по 80 тысяч рублей. Но также остались ни с чем.

Еще 15 тысяч рублей полицейский получил от нарушителя, который надеялся на более мягкое наказание от мирового судьи.

- Никаких действий в пользу потерпевших старший инспектор не совершил, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, - говорят следователи. - Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции региона.