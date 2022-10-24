В Брянской области построена сеть газопроводов для догазификации села Речица

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» завершили строительство сети распределительных газопроводов общей протяженностью 3,8 км в селе Речица Жуковского района Брянской области.

Газопроводы проложены по шести улицам, в том числе по улице Озерная, где для повышения надежности газоснабжения потребителей также будет установлен шкафной газорегуляторный пункт и выполнена закольцовка газопровода.

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

«В селе подано 40 заявок на догазификацию, по всем заявкам заключены договоры, газовые сети построены до границ 30 земельных участков. По мере готовности внутридомового газового оборудования специалисты подключают домовладения к сетям газораспределения», - отметил главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный Андрей Пушкарев.