В Брянске пройдет международная конференция, посвященная геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске с 24 по 26 октября пройдет международная научно-практическая конференция «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории». В событии примут участие около 100 экспертов по военной истории, архивоведению, музейной деятельности, краеведению из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Воронежа, Волгограда, Пскова и других городов России, а также Беларуси. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Они обсудят создание в Брянске «Мемориального комплекса жертвам — узникам концлагеря «Дулаг-142».

- Миссия участников конференции — донести историческую правду о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объединить усилия власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества, историками, краеведами, архивистами, юристами, участниками Поискового движения России и представителями средств массовой информации в исследовании темы геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, - говорят в пресс-службе регионального правительства.

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