В брянском Стародубе местного жителя за повторную пьяную езду отправили в колонию. На 29-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 22 июня этого года лишенный водительских прав, имеющий судимость пьяный мужчина вновь сел за руль автомобиля. Полицейские выявили его в поселке Красный Стародубского района.

- Суд приговорил виновного к семи месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также его на три года и три месяца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор суда в законную силу не вступил.