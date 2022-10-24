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Происшествия24 октября 2022 9:11

В брянском Стародубе местного жителя за повторную пьяную езду отправили в колонию

Мужчину приговорили к семи месяцам лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Стародубе местного жителя за повторную пьяную езду отправили в колонию. На 29-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 22 июня этого года лишенный водительских прав, имеющий судимость пьяный мужчина вновь сел за руль автомобиля. Полицейские выявили его в поселке Красный Стародубского района.

- Суд приговорил виновного к семи месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также его на три года и три месяца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор суда в законную силу не вступил.