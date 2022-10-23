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Происшествия23 октября 2022 14:26

В Почепском районе бездомный деревянным табуретом до смерти избил знакомого

56-летнего подозреваемого арестовали
Марина АНТОНОВА

В Почепском районе арестовали 56-летнего мужчину, которого обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого. Преступление совершили 18 октября, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, мужчина без определенного места жительства был в квартире у приятеля на улице Центральной в селе Милечь. Он поссорился с хозяином и несколько раз ударил деревянным табуретом его по голове. Травмы оказались смертельными.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, - говорят в СКР. - Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.