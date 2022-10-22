В Брянской области начали готовить убежища и укрытия. Такое поручение дали на совещании при губернаторе. Этим займутся региональное управление МЧС, департамент региональной безопасности и главы муниципальных образований.

Начальник ГУ МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин посетил несколько укрытий и заглубленных помещений для укрытия населения в Брянске и Брянском районе. И проверил их готовность к приему людей.

- Были даны рекомендации по дальнейшему их содержанию, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.