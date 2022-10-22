Житель Стародубского района до смерти избил приятеля

27-летнего жителя Стародубского района обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого. Преступление совершили 14 октября. Подозреваемого арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, пьяный обвиняемый, жителя села Шкрябино, вечером был в гостях у приятеля по переулку Троснина в Стародубе. На кухне сидели трое. Мужчина поссорился с другом хозяина дома. И ударил его сначала кулаком по голове, а потом, когда потерпевший упал, продолжил избивать ногами по голове. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

- Задержанный допрошен следователем, - говорят в СКР. - Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.