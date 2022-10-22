В Брянске водитель выехал на встречную полосу на путепроводе и врезался в иномарку

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске водитель "Мазды" выехал на встречную полосу на путепроводе на проспекте Московском. Чудом автомобилист смог доехать до середины моста. И врезался в "Рено". ДТП произошло днем в пятницу, 21 октября. Фотографии с места, а позже и видео момента аварии появились в соцсетях.

Пользователи недоумевают, как водитель попал на встречную полосу моста. Очевидцы пишут, что водитель был пьян. Заехал на путепровод со стороны авторынка. Но официальной информации по этому поводу не поступало.

Скорость автомобилей была небольшая. Судя по всему, в аварии никто не пострадал.

Горожане шутят, что водитель выбрал встречную полосу, так как на ней только что положили новый асфальт. Долгое время автомобилисты ездили по разбитой дороге.