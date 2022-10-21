В Погарском районе будут судить главврача больницы и сотрудников

В Погарском районе будут судить главврача Юдиновской участковой больницы и сотрудников. Его, а также врача травматолога-ортопеда и медицинскую сестру больницы, обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело завели после проверки. По версии следствия, с января по октябрь 2021 года главный врач Юдиновской участковой больницы при пособничестве подчиненных ему сотрудников с целью перечисления на счет больницы денежных средств из

страховых организаций за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам подготовили медицинские карты в отношении 109 лиц, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении ими курса медицинской реабилитации в условиях стационарного лечения в учреждении.

После этого на лицевые счета медучреждения были перечислены деньги, которые в дальнейшем израсходовали на выплату премий и произведение стимулирующих выплат себе, а также на нужды медицинского учреждения. Сумма ущерба, причиненного Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Брянской области,, превысила 6,2 миллиона рублей.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Погарский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве.