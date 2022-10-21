Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: О чем может рассказать биохимический анализ крови животного?

Фото: Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Не редко изменения, происходящие в организме животных, никак не проявляются клинически. Анализ крови помогает выявить скрыто протекающие процессы и возникающие осложнения, судить о состоянии организма в целом и функциональной деятельности отдельных органов. Одним из самых точных и распространенных методов диагностики является биохимический анализ крови.

Биохимический анализ крови – это метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа и другие), выяснить потребность в микроэлементах. Любые изменения в работе внутренних органов обязательно отражаются на составе крови.

Основные показатели биохимического анализа крови животных включают: креатинин, мочевину, АЛТ, АСТ, общий белок, альбумин, прямой и общий билирубины, щелочную фосфатазу, ЛДГ, ГГТ и некоторые другие. Оценив результат такого анализа, ветеринарный врач имеет больше информации о заболевании животного, тем самым больше возможности поставить диагноз и в кратчайшие сроки назначить лечение.

Чтобы избежать вероятности возникновения заболеваний, необходимо регулярно отслеживать состояние здоровья домашних и сельскохозяйственных животных с помощью комплексного обследования ветеринарным врачом, которое рекомендовано проводить один раз в год. При обследовании животных проводится лабораторная диагностика, включающая проведение биохимического анализа крови для выявления скрытых патологий.

В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» появилось новое высокоточное оборудование. Биохимический анализатор VETLIGA B-01 позволяет получить полный объем клинической информации во время визита пациента. Используя всего один образец, анализатор предоставляет полную оценку биохимических показателей крови вашего питомца. При этом вся процедура занимает не более 10 минут.

Для удобства наших клиентов на базе клиники функционирует ветеринарная аптека, где можно приобрести различные товары и лекарственные препараты для профилактики и лечения болезней животных, а также корма, аксессуары, средства зоогигиены и многое другое.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животных!