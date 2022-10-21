Брянской области не введут пропускной режим и комендантский час

Фото: А.В. БОГОМАЗ, скриншот видео, vk.com.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 21 октября в эфире федеральных каналов RT и «Звезда» ответил на такие вопросы: что означает введение среднего уровня реагирования, изменится ли как-то жизнь наших граждан после того, как был принят Указ Президента? Об этом глава региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

В Брянской области не будут вводить пропускных режимов, комендантских часов, не поставят дополнительных блокпостов, кроме уже существующих в приграничных районах.

- Если будет необходимость переселять жителей, принимать меры по финансированию, это можно будет сделать безотлагательно, в тот же день, - пояснил Александр Богомаз. - Средний уровень реагирования позволяет это сделать.

Создали оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех силовых структур. В любой момент могут собрать оперативный штаб и принять решения, которые будут обязательными для выполнения всеми органами власти.

- Вчера состоялось первое заседание оперативного штаба,- рассказал брянский губернатор. - Усилены меры по защищенности наших критически важных объектов, силовые ведомства также продолжают работу в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточная работа по обеспечению безопасности наших граждан.