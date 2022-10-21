Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове 44-летнюю женщину подозревают в убийстве сожителя. Она стала фигуранткой уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что поздно вечером 30 сентября этого года она находилась в доме по улице Чкалова у своего сожителя. Между ними вспыхнула ссора. В гневе женщина ударила его в грудь. Удар оказался для мужчины смертельным.

С места происшествия следователи изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования. Назначили комплекс судебных экспертиз, допросили свидетелей.

- Подозреваемой предъявили обвинение и заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете.