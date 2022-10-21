Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 51-летняя женщина погибла под колесами большегруза. ДТП произошло 20 октября около семи часов вечера на 14 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 61-летний водитель автопоезда в составе автомобиля «Дафф ХФ» с полуприцепом, ехал в направлении Новозыбкова. Он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В ДТП женщина скончалась от полученных травм.

- Погибшая была одета в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у женщины-пешехода произвели забор биологических объектов.