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Общество20 октября 2022 15:52

В Брянской области из-за дождей сдвинулись сроки уборки картофеля

На 18 октября в регионе накопали 720 тысяч тонн второго хлеба
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области из-за дождей сдвинулись сроки уборки картофеля. По данным на 18 октября на полях региона накопали 720 тысяч тонн второго хлеба. Убрали около 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей. Об этом сообщают в департаменте сельского хозяйства Брянской области.

Полностью урожай собрали в Дятьковском и Красногорском районах. Завершают уборку в Карачевском, Рогнединском, Злынковском, Климовском и Новозыбковском районах. Больше всего под картофель посевных площадей в 2022 году заняли в Стародубском, Унечском и Погарском районах.