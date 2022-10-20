Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области из-за дождей сдвинулись сроки уборки картофеля. По данным на 18 октября на полях региона накопали 720 тысяч тонн второго хлеба. Убрали около 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей. Об этом сообщают в департаменте сельского хозяйства Брянской области.

Полностью урожай собрали в Дятьковском и Красногорском районах. Завершают уборку в Карачевском, Рогнединском, Злынковском, Климовском и Новозыбковском районах. Больше всего под картофель посевных площадей в 2022 году заняли в Стародубском, Унечском и Погарском районах.