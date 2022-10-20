Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя брянского Стародуба отправили в колонию за кражу сейфа. На 45-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 25 декабря 2021 года пьяный мужчина деревянной палкой разбил оконное стекло одного из муниципальных предприятий. Затем залез в проем и вынес металлический сейф, а вместе с ним прихватил и другое имущество. Собственнику он причинил значительный ущерб.

- Суд приговорил виновного к лишению свободы на один год и восемь месяцев, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.