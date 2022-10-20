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Происшествия20 октября 2022 15:07

Жителя брянского Новозыбкова подозревают в убийстве случайного знакомого

54-летнего мужчину заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя брянского Новозыбкова подозревают в убийстве случайного знакомого. Его задержали. 54-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 14 октября этого года подозреваемый был в гостях у жителя Новозыбкова вместе с его приятелем. Мужчины выпивали. Неожиданно между ними вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученных повреждений тот умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали обстановку, нашли и изъяли следы преступления, назначили необходимые судебные экспертизы.

- Сейчас подозреваемому предъявили обвинение, его допросили, - говорят в Следственном Комитете. – Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.