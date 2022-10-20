На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводится диагностика болезней свиней методом ПЦР

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Одним из наиболее существенных факторов, способных оказывать негативное влияние на состояние свиноводческой отрасли России, является широкий перечень заболеваний свиней различных по характеру течения (острые, хронические, латентные), степени распространения (от спорадических случаев до эпизоотии) и по сложности их диагностики. Существенный прорыв был сделан в последние годы, когда для диагностических целей привлекли методы генной инженерии и биотехнологии. Одним из наиболее применяемых способов для диагностики инфекционных и инвазионных заболеваний стала полимеразная цепная реакция.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить различные инфекционные заболевания, как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить. ПЦР позволяет получить достоверный результат за короткий промежуток времени.

На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» с помощью метода ПЦР проводится диагностика таких заболеваний как, африканская чума свиней, классическая чума свиней, грипп свиней, микоплазмоз, хламидиоз, сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, лептоспироз, бруцеллез, цирковирус свиней II типа (ЦВС-2), ротавирусы группы А, вирусная диарея крупного рогатого скота (у свиней протекает бессимптомно), бабезиоз (пироплазмоз), репродуктивно-респираторный синдром свиней, листериоз, туберкулез, бордетеллез, пастереллез, трансмиссивный гастроэнтерит, эпидемическая диарея свиней, актинобациллезная плевропневмония свиней, пролиферативная энтеропатия свиней, парвовирус свиней, сибирская язва, ящур, коронавирус (штамм CoV19).

С целью диагностики болезней свиней специалисты отдела вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят лабораторные исследования биологического материала (цельная кровь, плазма, сыворотка крови, мазки со слизистых, паренхиматозные органы и ткани, лимфоузлы, фекалии), а также продуктов питания свиного происхождения, кормов.