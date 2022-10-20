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Спорт20 октября 2022 9:48

Брянское «Динамо» обыграло на своем поле московский клуб «Строгино»

Матч завершился со счетом 3:0
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Брянское «Динамо» обыграло на своем поле московский клуб «Строгино». Игра в рамках матча 17-ого тура Первенства Второй лиги состоялась в среду, 19 октября. Счет - 3:0 в пользу сине-белых. Об этом сообщают в ФК «Динамо Брянск».

Три победных гола брянской команде принесли Дмитрий Пикатов и Данил Луппа. Теперь брянское «Динамо» - на вершине турнирной таблицы Первенства Второй лиги и насчитывает 39 баллов. Это на девять баллов больше, чем у курского «Авангарда» и московского ФК «Сахалинец».

Следующий матч сине-белые сыграют 24 октября в Тамбове. Брянские футболисты сразятся со «Спартаком».

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