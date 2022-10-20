В Брянской области народным участковым стал старший лейтенант Виктор Филиппов

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской бласти.
В Брянской области по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2022» победителем стал старший лейтенант Виктор Филиппов. Он набрал больше 54% голосов. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.
Старший лейтенант полиции Виктор Филиппов в органах внутренних дел служит уже больше шести лет.
Его административный участок включает девять сельских населенных пунктов. В них проживет больше 1100 человек. Самым главным показателем в работе участкового он считает доверие людей.
- Абсолютно о любом происшествии на своем участке я узнаю первым, - говорит Виктор Филиппов. - Местные жители знают, что могут обратиться ко мне за помощью в любое время дня и ночи.
Финал конкурса «Народный участковый - 2022» пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования. Лучших торжественно наградят 17 ноября, в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции.