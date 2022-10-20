Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском поселке Большое Полпино пьяный 17-летний парень на иномарке протаранил стену дома. ДТП произошло 19 октября в первом часу ночи на улице Кирпичной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 17-летний парень за рулем автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Кирпичной. Он не справился с управлением, из-за чего врезался в стену дома. Обрушившаяся стена ранила 49-летнюю женщину.

- У нее диагностировали ушибленную рану лобной области, ушибленную рану головы, ушиб правого предплечья и правой кисти, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшей назначили лечение и отпустили домой.

Также установили, что 17-летний парень не имел водительских прав. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Оказалось, что 19 октября подросток был в гостях у своего 14-летнего друга. Ключи от автомобиля были в свободном доступе. Ребята взяли их без ведома родителей.