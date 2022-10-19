В Брянске насчитали 1244 бесплатных кружков и секций

В Брянске начситали 1244 бесплатных кружков и секций. Они находятся в шести муниципальных учреждениях и отделение дополнительного образования в лицее №27. Кружки посещают 16,4 тысячи мальчишек и девчонок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На базе Центров внешкольной работы, Домов детского творчества работают 408 кружков, в 35 клубах по месту жительства - 424, в школах - 412 кружков, - говорят в управлении образования.

Все кружки собраны на сайте «Навигатор.дети».

- Наиболее востребованным направлением работы по развитию детей по-прежнему остается художественное, - говорят в мэрии. - Родители отдают ребят на танцы, вокал и рисование.

Творческие объедения в учреждениях дополнительного образования г. Брянска:

— Центр внешкольной работы города Брянска, ул. Клубная, 5, 51–59–22, 51–53–05;

— Дом детского творчества города Брянска, ул. Димитрова,46, 29–54–69, 29–54–69;

— Центр детского творчества города Брянска, ул. Колодезная, 15, 52–44–06, 52–63–15;

— Центр внешкольной работы Володарского района города Брянска, ул. Чернышевского, 23,73–27–22;

— Центр внешкольной работы Советского района города Брянска, пр–т Ленина, 28/1, 64–22–05;

— Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска, ул. Б. Хмельницкого, 81–а, 63–63–49.