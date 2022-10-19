На территории Брянской области ввели режим среднего уровня реагирования

Обстрел поселка Климово.

На территории Брянской области с 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Такие же меры приняли во всех приграничных регионах: в Крыму и Севастополе, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Власти указанных регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения".

Это означает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, связи энергетики и других. На объектах повышенной опасности и обеспечивающих жизнь населения вводят особый режим работы. Жителей регионов могут временно отселить в безопасные районы. В этом случае должны предоставить временное жилье. Региональные власти могут ограничить въезд, выезд и свободу передвижения. Транспортные средства будут досматриваться. Вводится контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

С 20 октября военное положение вводят на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.