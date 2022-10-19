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Общество19 октября 2022 12:34

В Брянскую область поступило 36 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса

Препарат нужно распылять дважды с интервалом в три недели
Марина АНТОНОВА

В Брянскую область поступило 36 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса. Препарат нужно распылять в нос. Так же как и с внутримышечным уколом необходимо две дозы с интервалом в три недели.

Медики не рекомендуют применять назальную вакцину для первичной вакцинации, сообщает ГТРК "Брянск". А использовать только для ревакцинации.

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавиурсом в Брянской области стабильная. Болезнь чаще протекает в легкой форме. Медики призывают сделать прививку, особенно людей из групп риска.