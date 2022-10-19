Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:26

В Брянске росгвардейцу вручили медаль «За отвагу»

Награду военнослужащий получил за участие в спецоперации на Украине
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцу вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщаю в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Награду старший лейтенант полиции Иван С. получил из рук начальника Управления Росгвардии по Брянской области, генерал-майора полиции Ивана Ванчугова.

- В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа, в составе которого был старший лейтенант полиции Иван С., при осмотре зданий ряда населенных пунктов, обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны, - говорят в Управлении Росгвардии. - Также в одном из строений спецназовцы выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи, после чего задержали арткорректировщика.