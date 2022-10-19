В брянской Белой Березке хозяева домов, пострадавших во время обстрела ВСУ, получат компенсацию

Фото: "Белая Березка", vk.com.

После обстрела Украинскими ВС брянского поселка Белая Березка пострадали два дома. Один жилой дом полностью уничтожен, второй поврежден по всей площади, также сгорела хозяйственная постройка. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на свое странице ВКонтакте.

- На месте работали шесть пожарно-спасательных расчетов, - пишет глава региона. - В результате пожара пострадавших нет. После работы оценочной комиссии по ущербу, жители получат компенсации за утраченное имущество.

Напомним, 18 октября со стороны ВСУ подвергся обстрелу поселок Белая Березка в Трубчевском районе.