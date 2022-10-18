В Бежице эвакуировали 10 жильцов из подъезда из-за пожара

В Бежицком районе Брянска эвакуировали 10 жильцов из подъезда из-за пожара. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.30 во вторник, 18 октября. Загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Ново-Советская.

На место пожара выехали три пожарные машины с автолестницей. В 14.45 открытый огонь удалось ликвидировать.

- На тушении работали пожарный ручной ствол и звено газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При пожаре никто не пострадал. Эксперты выяснят, что стало причиной возгорания.