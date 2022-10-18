Ушел из жизни профессор Брянского госуниверситета Алексей Афонин

Фото: БГУ.

Ушел из жизни профессор Брянского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук Алексей Афонин. Его земной путь завершился 17 октября после продолжительной болезни. Алексею Алексеевичу было 63 года.

Алексей Афонин в 1981 году закончил естественно-географический факультет Брянского госпединститута. Начинал свою трудовую деятельность учителем химии в школе №36 в Брянске. Затем была служба в армии, работа в Брянском сельскохозяйственном институте, а также на заводе «Электроаппарат» начальником цеха.

С 1992 года Алексей Афонин трудился в университете. В 1996 году защитил кандидатскую, в 2006 году – докторскую диссертацию.

- Его научные интересы лежали в плоскости экологического образования, в исследовании разнообразных видов в природных популяциях зеленой зоны брянского лесного массива, - говорят в БГУ. - Алексей Алексеевич – автор более 50 научных работ, включая монографические исследования.

Коллеги и студенты выражают соболезнования семье профессора.